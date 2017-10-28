В России повысят пенсии до 15,5 тысяч рублей

По словам Дроздова, объем страховых поступлений в Пенсионный фонда составит в 2018 году 4,9 трлн рублей, а к 2020 достигнет 5,4 трлн. В фонд также перечислят трансферты из федерального бюджета.

По словам Даниила Бессарабова, члена комитета Госдумы по труду и социальной политике, зависимость Пенсионного фонда от федеральных трансфертов постепенно снижается.

Сообщается, что объем доходов фонда в 2018 году достигнет 8,3 трлн рублей, и в 2020 году — 8,9 трлн рублей. Это позволит производить индексацию пенсий неработающих пенсионеров.

Документ также предусматривает сохранение заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.