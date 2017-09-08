В России повысят пенсии перед выборами

В 2017 году 99,7 миллиардов рублей разделят среди 69 субъектов РФ.

В реальном выражении прибавка составит примерно 600 рублей при размере средней пенсии в 13,7 тыс. рублей, сообщает "Русская планета".

Как заявил глава ПФР, по итогам 8 месяцев бюджет Пенсионного фонда растет на 7% по отношению к прошлому году, благодаря чему "выполняются все социальные обязательства и по пенсиям, и по пособиям" и позволяет увеличить пенсии на 4,5%, а не на 3,8%, как планировалось еще в августе. При этом даже в бюджете ПФР на 2018 год прописано, что дефицит фонда составляет 105 миллиардов рублей. Между тем, дефицит федерального бюджета исчисляется в объеме 2% ВВП или 1,5 трлн рублей, пишет "Московский комсомолец".