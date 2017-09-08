В России повысят пенсии перед выборами

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, сколько средств из федерального бюджета направят на то, чтобы поднять уровень пенсии россиян до прожиточного минимума. Порядка 100 миллиардов рублей направят из федерального бюджета в регионы на эти цели, пишет "РГ".
В 2017 году 99,7 миллиардов рублей разделят среди 69 субъектов РФ.
В реальном выражении прибавка составит примерно 600 рублей при размере средней пенсии в 13,7 тыс. рублей, сообщает "Русская планета".
Как заявил глава ПФР, по итогам 8 месяцев бюджет Пенсионного фонда растет на 7% по отношению к прошлому году, благодаря чему "выполняются все социальные обязательства и по пенсиям, и по пособиям" и позволяет увеличить пенсии на 4,5%, а не на 3,8%, как планировалось еще в августе. При этом даже в бюджете ПФР на 2018 год прописано, что дефицит фонда составляет 105 миллиардов рублей. Между тем, дефицит федерального бюджета исчисляется в объеме 2% ВВП или 1,5 трлн рублей, пишет "Московский комсомолец".
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