В России появится "черный список" чиновников-коррупционеров

В стоп-лист будут вноситься бывшие госслужащие и экс-сотрудники правоохранительных структур, уволенные в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января будущего года. В чем смысл закона?

Анатолий Выборный,

зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции:

Это касается кандидатов на государственные муниципальные службы, которые пытаются скрыть информацию о том, что ранее они были уволены со службы за нарушение антикоррупционного законодательства. Поставить таким кандидатам заслон, чтобы органы власти могли своевременно выявлять таких лиц и принимать меры. Важно подчеркнуть, что законопроект был поддержан всеми фракциями, которые находятся в Госдуме. Информация будет размещена в открытом доступе. И каждый служащий, который уволен с государственной или муниципальной службы за несоблюдение антикоррупционного законодательства, фактически был отрешен от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом будут знать все: родственники, друзья, знакомые и так далее. Это мощный информационный пропагандистский механизм, который направлен на то, чтобы сформировать в обществе твердые убеждения, что быть коррупционером не только опасно, но и позорно.

Нужен ли в России реестр коррупционеров?

Илья Шуманов,

замдиректора Transparency International — Россия:

На мой взгляд, введение этого реестра оправданно. О нем давным-давно говорили уже, и набил оскомину, наверно, уже диалог об этом реестре, наконец, он принят. Единственное, на мой взгляд, общий список должен быть сформирован, он должен включать не только лиц, которые уволены по утрате доверия, но и остальных коррупционеров. Помимо этого, если мы говорим об этом списке, то, на мой взгляд, главный принцип его организации и создания — публичность, чтобы доступ к этому списку имели и работодатели, и общественные организации, и, соответственно, в обязательном порядке органы власти. Есть аналоги в мире. Самым популярным или широко известным является black list Мирового банка, где лица, оказавшиеся замешанными в финансовом мошенничестве и в коррупционных преступлениях, фигурируют, и любой может получить доступ к этой информации — она у них на сайте размещена. На текущий момент там, правда, немного — порядка 350 физических и юридических лиц есть. Прямой корреляции между введением этого реестра и снижением уровня коррупции не будет, но систематизирует работу, на мой взгляд. В целом введение, если это не будет профанацией, он будет вестись и к нему будет доступ у широкого круга людей, а не только у представителей власти, то это как одна из мер, которые повысят прозрачность сектора государственного управления, на мой взгляд, это оправданно.

Попадание в "стоп-лист" не пожизненное. В законе предусмотрен механизм исключения из реестра, пишет bfm.ru.

Ранее "Российская газета" писала, что с 2012 по 2015 годы в связи с утратой доверия были уволены с госслужбы около 1 200 человек.