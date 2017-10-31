В России появится новый вид правонарушения — "уголовный проступок"

Верховный суд РФ предлагает отказаться от уголовного наказания для граждан, впервые совершивших преступление небольшой тяжести, если за него не предусмотрено лишение свободы. Для этого планируют ввести понятие "уголовный проступок", сообщают "Известия".
Такое правонарушение будет наказываться штрафом, обязательными или исправительными работами. Гражданин при этом сможет сохранить "чистоту" биографии — графа о судимости в ней не появится.
В число "уголовных проступков" могут попасть следующие преступления:
- умышленное причинение легкого вреда здоровью;
- незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица;
- воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме;
- нарушение тайны голосования;
- воспрепятствование работе избирательных комиссий;
- разглашение тайны усыновления и клевета.
В качестве наказания нарушителю грозит судебный штраф, исправительные или обязательные работы. Но даже в случае прекращения дела потерпевший будет вправе рассчитывать на возмещение вреда.
Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы рассмотрят на заседании пленума ВС, который пройдет 31 октября. Опрошенные "Известиями" юристы полагают, что нововведение ускорит процесс гуманизации уголовного законодательства в стране.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.