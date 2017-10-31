В России появится новый вид правонарушения — "уголовный проступок"

Такое правонарушение будет наказываться штрафом, обязательными или исправительными работами. Гражданин при этом сможет сохранить "чистоту" биографии — графа о судимости в ней не появится.

В число "уголовных проступков" могут попасть следующие преступления:

умышленное причинение легкого вреда здоровью;

незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица;

воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме;

нарушение тайны голосования;

воспрепятствование работе избирательных комиссий;

разглашение тайны усыновления и клевета.

В качестве наказания нарушителю грозит судебный штраф, исправительные или обязательные работы. Но даже в случае прекращения дела потерпевший будет вправе рассчитывать на возмещение вреда.

Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы рассмотрят на заседании пленума ВС, который пройдет 31 октября. Опрошенные "Известиями" юристы полагают, что нововведение ускорит процесс гуманизации уголовного законодательства в стране.