В России появится современная тюрьма для подростков

"В рамках этой программы России будет выделено 800 млн рублей, половина из которых пойдет на создание еще одного современного воспитательного учреждения посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области", — сказал Максименко.

"После согласования программы мы приступим к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере", — уточнил представитель ФСИН.

Сейчас лучшим исправительным учреждением для подростков в России считается Брянская воспитательная колония.