В России появится современная тюрьма для подростков

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал "Известиям", что Союзное государство России и Белоруссии разрабатывает специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних правонарушителей.
"В рамках этой программы России будет выделено 800 млн рублей, половина из которых пойдет на создание еще одного современного воспитательного учреждения посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области", — сказал Максименко.
"После согласования программы мы приступим к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере", — уточнил представитель ФСИН.
Сейчас лучшим исправительным учреждением для подростков в России считается Брянская воспитательная колония.
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