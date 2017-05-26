В России появится современная тюрьма для подростков

95
Сегодня, 16:38.
Жизнь

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал "Известиям", что Союзное государство России и Белоруссии разрабатывает специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме. Фото: Михаил Хаустов.

"В рамках этой программы России будет выделено 800 млн рублей, половина из которых пойдет на создание еще одного современного воспитательного учреждения посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области", — сказал Максименко.

"После согласования программы мы приступим к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере", — уточнил представитель ФСИН.

Сейчас лучшим исправительным учреждением для подростков в России считается Брянская воспитательная колония.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров