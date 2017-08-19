В России прекратил вещание телеканал Life, часть персонала уволена

Из-за закрытия телеканала будут уволены 90 человек. Сотрудники заранее знали о прекращении вещания, поэтому часть из них перешли в независимые проекты, часть занята в вещании Life через интернет, пишет Газета.ru.

В конце прошлого года на канале отказались от телеведущих.

Анатолий Сулейманов,

первый заместитель главы холдинга "Ньюс Медиа":