В России прекратил вещание телеканал Life, часть персонала уволена

В ночь на 19 августа прекратил эфирное вещание телеканал Life, входивший в холдинг "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова.
Из-за закрытия телеканала будут уволены 90 человек. Сотрудники заранее знали о прекращении вещания, поэтому часть из них перешли в независимые проекты, часть занята в вещании Life через интернет, пишет Газета.ru.
В конце прошлого года на канале отказались от телеведущих.
Анатолий Сулейманов,
первый заместитель главы холдинга "Ньюс Медиа":
Для людей сейчас, особенно для молодежи, нет особой разницы, кто им читает новости. У молодой аудитории уже не будет такой классической звезды в новостях, какой была и есть для их мам и дедушек та же Екатерина Андреева, они не воспринимают ее таким образом.
Именно в новостях, а не если мы говорим про какую-то итоговую, авторскую программу. Звезд-ведущих уже никаких давно нет.
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