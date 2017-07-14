В России продуктовая корзина подорожала на 15% из-за плохой погоды

Рост цен на плодоовощную продукцию начался еще в апреле. В июне рост ее стоимости ускорился до 11,6% в июне с 2% в мае. Минэкономразвития объяснило это плохой погодой в южных регионах РФ и странах СНГ. Из-за природных аномалий сократились поставки овощей, а прошлогодние запасы исчерпались. Восполнять недостаток пришлось за счет более дорогого импорта, что, как следствие, повлияло на стоимость продуктового набора, несмотря на снижение цен на некоторые виды овощей и фруктов.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что природные аномалии 2017 года "убивают растущий урожай" на юге страны. По прогнозу Минсельхоза, в 2017 году ожидается снижение общего объема урожая на 15–20%, что обусловлено климатическими особенностями нынешнего сезона.

Факт

В обзоре Минэкономразвития "Инфляционная картина в июне" сказано, что инфляция в июне ускорилась до 4,4% в годовом выражении из-за динамики цен на плодоовощную продукцию.

Справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по РФ, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по регионам.