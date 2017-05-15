В России пройдет массовая проверка товаров по ГОСТам

Также в стране с 15 мая запущен госпроект по подтверждению соответствия товаров требованиям ГОСТов. Производитель, собирающийся принять участие в этом проекте, должен передать Росстандарту заявку.

Те предприятия, что пройдут проверку, смогут ставить на свою продукцию специальную маркировку — знак национальной системы стандартизации (НСС). Этих производителей также внесут в специальный реестр Росстандрата.

Денис Мантуров,

глава Минпромторга:

В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики.

А руководитель Росстандарта Алексей Абрамов уточнил, что среди ключевых принципов проекта — добровольность участия, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество.

Справка

Проект НСС одобрили к запуску в конце прошлого года. Речь идет о пилотном режиме в семи регионах. Механизм будут апробировать в центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а со следующего года планируется ввести систему на всей территории страны.