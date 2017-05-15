В России пройдет массовая проверка товаров по ГОСТам

Минпромторг и Росстандарт проведут массовую проверку товаров, выпускаемых по ГОСТам. Если производитель маркирует такую продукцию с ошибками, ему выпишут штраф до 500 тысяч рублей, пишет "РГ".
Также в стране с 15 мая запущен госпроект по подтверждению соответствия товаров требованиям ГОСТов. Производитель, собирающийся принять участие в этом проекте, должен передать Росстандарту заявку.
Те предприятия, что пройдут проверку, смогут ставить на свою продукцию специальную маркировку — знак национальной системы стандартизации (НСС). Этих производителей также внесут в специальный реестр Росстандрата.
Денис Мантуров,
глава Минпромторга:
В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики.
А руководитель Росстандарта Алексей Абрамов уточнил, что среди ключевых принципов проекта — добровольность участия, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество.
Справка
Проект НСС одобрили к запуску в конце прошлого года. Речь идет о пилотном режиме в семи регионах. Механизм будут апробировать в центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а со следующего года планируется ввести систему на всей территории страны.
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