Публичное чтение Библии в России приравняли к митингам

Такой ответ дал уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин на вопросы суда, пишут "Ведомости".

В 2014 году лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова оштрафовали за коллективное чтение Библии в сочинском кафе без согласования с органами власти. ЕСПЧ интересовался, расценивать ли это как нарушение.

Проведение проповеди без согласования нарушает интересы "посетителей, которые становятся невольными участниками", говорится в меморандуме России. Сам Колясников, пишет издание, признавал необходимость уведомить власти о собрании, он не сделал этого, так как не зарегистрировал религиозную группу.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Колясникова в марте. В заявлении он указывал, что "преследование участников коллективной молитвы" противоречит решению Конституционного суда. В 2012 году КС признал противоречащим основному закону страны требование уведомлять власти о подобных мероприятиях, если не требуется специальных мер безопасности.

Гальперин в своем меморандуме подчеркивает, что в кафе, где Колясников читал Библию, проходило именно публичное мероприятие, поскольку использовалась аудиоаппаратура. Как уточняется в ответе Минюста, "верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности", пишет polit.ru.

Справка

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, говорится в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. При этом не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции Российской Федерации. Право на свободу собраний закрепляет ст. 31, которой в этом списке нет.