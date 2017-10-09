В России разработали новый ГОСТ на соль

Ассоциация "Руспродсоюз" разработала новый ГОСТ на соль, из которого уберут термин "поваренная". Теперь соль будет называться "пищевой". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на директора по GR ассоциации "Руспродсоюз" Алексея Тюника.
"Термин искажает смысл названия продукта… Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения… А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья", — сообщил он.
Сейчас определение "поваренная" — дань традиции.
Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.
Ожидается, что новый ГОСТ должен в следующем месяце одобрить Росстандарт.
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