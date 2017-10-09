В России разработали новый ГОСТ на соль

"Термин искажает смысл названия продукта… Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения… А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья", — сообщил он.

Сейчас определение "поваренная" — дань традиции.

Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.

Ожидается, что новый ГОСТ должен в следующем месяце одобрить Росстандарт.