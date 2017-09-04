В России рекордно выросло число граждан, живущих более 100 лет

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Сегодня, 20:06.
Жизнь

В России все больше людей преодолевают рубеж в 100 лет. По данным на 2017 год, долгожителей насчитывается более 15 тысяч. Это на тысячу больше, чем годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Пенсионер.
Пенсионер. Фото: СС0.

Эксперты отмечают, что это связано в первую очередь с развитием медицины. "Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются все более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно", — отметил профессор МГУ Андрей Коротаев. ПО его словам, рост числа долгожителей стабильно наблюдается в стране с 2005 года.

В Минздраве отметили, что самая эффективная мера для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни — профилактика заболеваний и диспансеризация.

Справка

По данным Минздрава, за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет. А смертность снизилась во всех возрастных группах.

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