В России рекордно выросло число граждан, живущих более 100 лет

Эксперты отмечают, что это связано в первую очередь с развитием медицины. "Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются все более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно", — отметил профессор МГУ Андрей Коротаев. ПО его словам, рост числа долгожителей стабильно наблюдается в стране с 2005 года.

В Минздраве отметили, что самая эффективная мера для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни — профилактика заболеваний и диспансеризация.

Справка

По данным Минздрава, за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет. А смертность снизилась во всех возрастных группах.