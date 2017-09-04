В России рекордно выросло число граждан, живущих более 100 лет

В России все больше людей преодолевают рубеж в 100 лет. По данным на 2017 год, долгожителей насчитывается более 15 тысяч. Это на тысячу больше, чем годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Эксперты отмечают, что это связано в первую очередь с развитием медицины. "Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются все более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно", — отметил профессор МГУ Андрей Коротаев. ПО его словам, рост числа долгожителей стабильно наблюдается в стране с 2005 года.
В Минздраве отметили, что самая эффективная мера для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни — профилактика заболеваний и диспансеризация.
Справка
По данным Минздрава, за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет. А смертность снизилась во всех возрастных группах.
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