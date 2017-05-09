В России сшили самый большой "синий платочек" из лоскутков с именами ветеранов

В городе Железноводске Ставропольского края сшили самый большой в стране "синий платочек" с именами участников Великой Отечественной войны. Ширина изделия — 6 метров, длина — 16, сообщает ТАСС.
Платочек сшили из 3753 треугольных лоскутков, на каждом из которых написано имя участника войны. География имен охватывает 53 субъекта РФ, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и ряд других стран.
"Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа", — заявил глава администрации города Евгений Моисеев.
Акция "Синий платочек" началась в Железноводске 11 апреля и закончилась в День Победы. Принять участие мог любой желающий.
Справка
"Синий платочек" — советская вальсовая песня, которую сочинил поэт и драматург Яков Галицкий в Минске в 1940 году. Она рассказывает историю о девушке, которая ждет с фронта солдата и пишет ему письма. Перед уходом на войну он подарил ей синий платочек, а она пообещала его сохранить. Самая известная исполнительница знаменитой песни — Клавдия Шульженко.
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