В России стремительно выросло число долларовых миллионеров

Сейчас число россиян, чье состояние превышает $1 млн, составляет 182 тыс. человек, что на 19,7% больше, чем в 2016. Рост числа долларовых миллионеров в России авторы доклада связывают с восстановлением фондовых рынков в стране.

По числу миллионеров Россия занимает 15-е место в мире. В тройке лидеров по количеству обладателей состояния более $1 млн - США (4,8 млн человек), Япония (2,9 млн) и Германия (1,2 млн). На четвертом месте - Китай (1,1 млн человек).

Всего в 2016 году число миллионеров в мире выросло на 7,5% по сравнению с 2015 годом и составило 16,5 млн человек, а их совокупное состояние увеличилось на 8,2% - до $63,5 трлн.

"В России, после умеренного снижения годом ранее, как количество (состоятельных) людей, так и уровень их богатства выросли примерно на 20%, что является самым высоким (показателем) среди всех рынков", - отмечается в исследовании.