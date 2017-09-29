В России существенно сократили количество призывников

Сегодня, 07:02.
Жизнь

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, согласно которому количество призывников сократилось почти на 20 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Армия.
Армия. Фото: Михаил Хаустов.

На службу этой осенью должны быть призваны 134 тыс. человек. При этом в осеннюю кампанию в прошлом году число призывников составляло 152 тыс. человек, а в марте текущего года 142 тыс. человек.

Значительное сокращение числа призывников в эту осеннюю призывную кампанию произошло в результате комплектования должностей военнослужащими-контрактниками. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Как отмечается, более 15 тыс. из 134 тыс. осенних призывников получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

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