В России существенно сократили количество призывников

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, согласно которому количество призывников сократилось почти на 20 тыс. человек, сообщает ТАСС.
На службу этой осенью должны быть призваны 134 тыс. человек. При этом в осеннюю кампанию в прошлом году число призывников составляло 152 тыс. человек, а в марте текущего года 142 тыс. человек.
Значительное сокращение числа призывников в эту осеннюю призывную кампанию произошло в результате комплектования должностей военнослужащими-контрактниками. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Как отмечается, более 15 тыс. из 134 тыс. осенних призывников получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.
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