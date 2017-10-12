В России в обращение введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, говорится в сообщении Банка России.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический.

Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром "Восточный" в Амурской области.

Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

В соцсетях шутят, что будут во Владивостоке бросать в баре на стол купюру в две тысячи рублей со словами "Уходим, наступят времена почище", пишет bfm.ru.

В соцсетях обсуждают, как на это отреагирует Киев и не будут ли на Украине сажать, если найдут российскую двухсотку с Крымом. Среди тех регионов, которые в конкурсе участвовали, но не победили, больше всего выделялась Чечня. Рамзан Кадыров призывал россиян голосовать за то, чтобы на новых купюрах появилась мечеть в Грозном, который, по мнению Кадырова, символизирует новую Россию.

Справка

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.

По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала "Россия 1".