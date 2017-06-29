В России в три раза выросла смертность из-за некачественной воды

Количество смертей, связанных с употреблением некачественной питьевой воды, за прошлый год выросло в России в три раза относительно 2015 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
В 2015 году загрязненная питьевая вода стала причиной смерти 6 тысяч россиян, в 2016 году эта цифра составила уже почти 19 тысяч.
Отмечается, что случаи смертей по данной причине происходят, как правило, из-за новообразований, возникновения инфекционных заболеваний, а также болезней органов пищеварения и кровеносной системы.
Особенно остро проблема стоит в небольших населенных пунктах, а в числе причин повышения уровня содержания вредных веществ в воде называются обеззараживание хлором, устаревшие очистные сооружения и старые трубы, пишет bfm.ru.
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