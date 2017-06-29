В России в три раза выросла смертность из-за некачественной воды

В 2015 году загрязненная питьевая вода стала причиной смерти 6 тысяч россиян, в 2016 году эта цифра составила уже почти 19 тысяч.

Отмечается, что случаи смертей по данной причине происходят, как правило, из-за новообразований, возникновения инфекционных заболеваний, а также болезней органов пищеварения и кровеносной системы.

Особенно остро проблема стоит в небольших населенных пунктах, а в числе причин повышения уровня содержания вредных веществ в воде называются обеззараживание хлором, устаревшие очистные сооружения и старые трубы, пишет bfm.ru.