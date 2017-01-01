В России выпустили почтовую марку в честь убитого в Турции посла

"Почта России" выпустила марку из серии "Герои Российской Федерации", посвящённую погибшему послу России в Турции Андрею Карлову. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы благодарны Минкомсвязи и "Почте России", Госсзнаку за то, что ко Дню дипломатического работника удалось сделать такую большую работу", — сказал генеральный директор МИД РФ Юрий Вязалов журналистам на церемонии гашения марки на Моспочтамте.
В торжественной церемонии также приняли участие вдова Карлова Марина и глава "Почты России" Дмитрий Страшнов.
Памятная марка, на которой размещен портрет Карлова и медаль "Золотая Звезда", выпущена тиражом 135 тыс. экземпляров и поступит в отделения "Почты России".
Напомним, что российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он несколько раз выстрелил в посла, после чего выкрикнул несколько обвинений в адрес России, которые касаются ее политики в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был застрелен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.
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