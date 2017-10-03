В России впервые разработают ГОСТы на маракуйю и папайю

Росстандарт в скором времени должен принять новые межнациональные ГОСТы на экзотические фрукты. Соответствующие документы уже подготовлены техническим комитетом по стандартизации, об этом "Известиям" рассказала представитель техкомитета Валентина Нелина.
Документ "Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства" разрабатывается впервые. Эксперты связывают это с увеличением импорта экзотических фруктов. Так, за первое полугодие 2017 года импорт маракуйи вырос на 60%, а папайи — почти на 10%.
Проект ГОСТов на маракуйю вскоре будет представлен к обсуждению, а стандарт на папайю утвердят в 2018 году.
Отдельное внимание в документах уделено маркировке продукции, ее транспортировке и хранению с учетом норм существующих техрегламентов. В частности, в случае с маракуйей не допускается наличие внешних дефектов на продукте, а на упаковке должна быть указана информация о поставщике и месте производства. В случае с папайей фрукты делятся на три сорта в зависимости от внешнего вида продукта.
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