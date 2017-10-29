В России впервые состоялся кулинарный поединок по разработке меню для авиапассажиров "На высоте. Российский конкурс шеф-поваров". Главной наградой для победителей стало то, что их блюда включены в новое меню Аэрофлота для пассажиров бизнес-класса и класса Комфорт.

Организатором соревнования, которое прошло в кулинарной школе Chefshows by Novikov, стал Аэрофлот при поддержке руководства Российского Ресторанного Фестиваля (РРФ).

Конкурс "На высоте" является пилотным проектом в рамках будущего полномасштабного проекта Аэрофлота по поиску новых имен в гастрономии, которые усилят бортовое питание ведущего российского авиаперевозчика.

По итогам предварительного отбора из десятков претендентов в финал конкурса вышли восемь шеф-поваров из пяти городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Владивостока. Каждому участнику была поставлена задача приготовить три горячих блюда для меню бизнес-класса Аэрофлота. В обязательный набор вошли блюдо из рыбы и вегетарианское блюдо, а по третьему пункту мастера разделились поровну на две группы: четверо готовили блюда из мяса, другая четверка – блюда из птицы. Оригинальные рецепты должны были соответствовать рекомендованному списку продуктов и требованиям к бортовому питанию.

Результат оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли рестораторы Борис Зарьков и Илья Тютенков, гастрономические критики Александр Ильин и Светлана Кесоян, организатор РРФ Александр Сысоев. Они провели "слепую" дегустацию блюд, которым были присвоены только номера, без указания имени автора. Каждому блюду была выставлена оценка за вкусовые качества и внешний вид, причем в обоих случаях по десятибалльной шкале. Победитель был определен по наибольшему числу набранных баллов в сумме за три блюда.

Им стал шеф-повар ресторанов "Винный шкаф" и Hamlet&Jacks Евгений Викентьев из Санкт-Петербурга. Второе место занял шеф-повар ресторана Cococo Игорь Гришечкин, также из северной столицы. Третье место жюри присудило шеф-повару московского ресторана "Техникум" Виталию Истомину.

Призом для чемпиона стали два билета бизнес-класса на перелет из Москвы в любой пункт мира, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота. Для серебряного призера – один билет бизнес-класса на перелет из Москвы в любой город России или Европы. А для обладателя "бронзы" – один билет экономкласса на перелет из Москвы по России или в Европу.

Аэрофлот стал первой в России авиакомпанией, которая за качество сервиса удостоена высокого рейтинга "четыре звезды" от британского агентства Skytrax – ведущего в мире оценщика уровня услуг на воздушном транспорте. Аэрофлот неоднократно входил в число перевозчиков с наилучшим бортовым питанием, в том числе в топ-10 глобальных авиакомпаний по версии американского журнала о путешествиях Global Traveler. А в июне этого года меню Аэрофлота победило в двух номинациях премии "Вкус на высоте" от ведущего в мире издания об индустрии путешествий Business Traveller.

В составлении меню Аэрофлота традиционно принимают участие шеф-повара, заслужившие высокое международное признание, в том числе обладатели звезд Мишлена. Вместе с тем, авиакомпания расширяет поиск новых, креативных идей для своего меню, прежде всего среди отечественных талантов.

Александр Сысоев,

основатель РРФ и директор по маркетингу сервиса "Афиша-Рестораны":