В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете

Суд в Химках арестовал задержанного накануне в аэропорту Шереметьево дебошира, пытавшегося открыть дверь самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив — Москва, во время полета, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
19 мая на борту самолета, летевшего рейсом Тель-Авив — Москва, пьяный пассажир ругался, используя ненормативную лексику, а также пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира, 50-летнего гражданина Израиля. 21 мая Химкинский городской суд арестовал его.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
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