В России зафиксирована дефляция

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Сегодня, 13:26.
Экономика

В России вторую неделю подряд фиксируется дефляция, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи. Фото: СС0.

Снижение потребительских цен за неделю с 1 по 7 августа составило 0,1%. На предыдущей неделе цены тоже снизились на 0,1% впервые с августа 2016 года.

С начала года инфляция к 7 августа составила 2,3%.

Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец июля (3,86%), инфляция в годовом выражении к 7 августа осталась ниже таргета, на уровне 3,9%, пишет bfm.ru.

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