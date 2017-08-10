В России зафиксирована дефляция

Снижение потребительских цен за неделю с 1 по 7 августа составило 0,1%. На предыдущей неделе цены тоже снизились на 0,1% впервые с августа 2016 года.

С начала года инфляция к 7 августа составила 2,3%.

Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец июля (3,86%), инфляция в годовом выражении к 7 августа осталась ниже таргета, на уровне 3,9%, пишет bfm.ru.