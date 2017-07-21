В России запретили продавать анонимные SIM-карты

Закон касается продажи SIM-карт, которые сейчас можно купить в местах массового скопления граждан без заключения абонентских договоров, то есть фактически без должной идентификации пользователя. Использование SIM-карт без внесения сведении? об абоненте (пользователе) в базы данных оператора связи несет в себе риски, связанные с безопасностью граждан и государства: существует возможность их использования в противоправных целях, в том числе для совершения мошеннических деи?ствии?, отмечается в пояснительной записке к документу.

В этой связи предлагается установить, что услуги по продаже SIM-карт и предоставлению доступа к интернету могут осуществляться только с занесением сведений о физлице или юрлиц (индивидуальном предпринимателе) в соответствующую базу данных систем расчета оператора связи.

При этом предусматриваются особенности внесения в базу данных сведении? о юрлицах (индивидуальных предпринимателях), предоставляющих услуги с использованием идентификационных модулеи? или использующих их в технологических процессах. Это позволит пресечь распространение SIM-карт без заключения договоров, а также оказание услуг связи анонимным абонентам (пользователям), убеждены в Госдуме.

Также предусматривается проверка достоверности предоставляемых персональных данных. Согласно закону, операторы связи смогут идентифицировать абонента через единую систему идентификации и аутентификации в обеспечивающеи? информационно-технологическое информационных систем, используемых для государственных и муниципальных услуг; квалифицированную электронную подпись; единый портал государственных и муниципальных услуг и другие информационные системы государственных органов при наличии подключения оператора связи, в том числе к единои? системе межведомственного электронного взаимодеи?ствия. Это позволит предотвратить использование фиктивные паспортных данных при покупке SIM-карты, предположили в Госдуме.

При этом вводится норма, по которой станет возможна передача оператору связи сведении? о сотрудниках (пользователях), получивших служебные SIM-карты, без их согласия.

При доработке документа депутаты также разрешили, приостанавливать оказание услуг связи в случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте и пользователе услугами связи абонента — юрлица либо индивидуального предпринимателя, "представленных лицом, действующим от имени оператора связи". Также вводится норма, по которой оплата услуг связи, оказываемых абонентам — юрлицам либо индивидуальным предпринимателям, осуществляется только в форме безналичных расчетов, пишет "Росбалт".

Закон вступит в силу с 1 июня 2018 года.