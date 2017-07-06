В России запустили обеспеченную мясом бычков криптовалюту

В Татарстане появилась первая российская криптовалюта, названная "ИТкоин" (от татарского "ит" — "мясо" и английского "coin" — "монета"). Название выбрано не случайно: эта расчетная единица обеспечена мясом племенных бычков. По мнению разработчиков, привязав ИТкоин к мясу, они смогли устранить главный недостаток криптовалют — резкие скачки курса.
Денис Рындин,
создатель криптовалюты:
Низкая волатильность позволит применять ИТкоин в расчетах — своего рода товарно-бартерные отношения, в которых все участники процесса защищены.
Как рассказал Рындин, сама цепочка бизнеса выстроена на основе технологии блокчейн. Инновационная технология позволит не только обеспечивать надежность криптовалюты, но и быть уверенным в качестве мяса: чипирование бычков позволяет мониторить состояние их здоровья в режиме онлайн. При помощи QR-кода в магазине можно будет узнать всю историю мяса. Прозрачность процесса, в свою очередь, повысит надежность инвестиций в сельское хозяйство, полагает создатель ИТкоина, пишет "БИЗНЕС Online".
Компания "Инфинанс", разработавшая бизнес-модель "мясной" криптовалюты, станет резидентом бизнес-инкубатора Набережных Челнов.
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