В России запустили обеспеченную мясом бычков криптовалюту

Денис Рындин,

создатель криптовалюты:

Низкая волатильность позволит применять ИТкоин в расчетах — своего рода товарно-бартерные отношения, в которых все участники процесса защищены.

Как рассказал Рындин, сама цепочка бизнеса выстроена на основе технологии блокчейн. Инновационная технология позволит не только обеспечивать надежность криптовалюты, но и быть уверенным в качестве мяса: чипирование бычков позволяет мониторить состояние их здоровья в режиме онлайн. При помощи QR-кода в магазине можно будет узнать всю историю мяса. Прозрачность процесса, в свою очередь, повысит надежность инвестиций в сельское хозяйство, полагает создатель ИТкоина, пишет "БИЗНЕС Online".

Компания "Инфинанс", разработавшая бизнес-модель "мясной" криптовалюты, станет резидентом бизнес-инкубатора Набережных Челнов.