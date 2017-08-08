В России запустили железную дорогу в обход Украины

В России ввели в строй железную дорогу на территории Ростовской и Воронежской областей в обход территории Украины. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.
"Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги", — сказал собеседник агентства.
Ранее министр транспорта Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово позволит в кратчайшие сроки "обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины". Ранее некоторым поездам приходилось дважды пересекать границу.
Общая длина путей на участке составляет более 270 километров. Здесь расположены восемь станций, 15 платформ, порядка 100 различных сооружений: надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы, пишет "Лента.ру".
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