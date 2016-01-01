В России 10 заводов объединятся для производства роботов

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Сегодня, 13:54.
Экономика

Кластер по производству промышленных, обучающих и военных роботов создадут в Челябинской области в 2017 году, пишет "Телефакт". Об этом сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Пятнадцать боевых роботов высотой с человеческий рост выставлены в Барнауле.
Пятнадцать боевых роботов высотой с человеческий рост выставлены в Барнауле. Фото: Дмитрий Никитин.

Это будет один из первых робототехнических кластеров в России. До конца декабря будет готовы все документы для его создания.  Кластер объединит 10 промышленных предприятий региона, в том числе компании "Андроидная техника" и "Биоморфные роботы".

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