В России 10 заводов объединятся для производства роботов

Кластер по производству промышленных, обучающих и военных роботов создадут в Челябинской области в 2017 году, пишет "Телефакт". Об этом сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.
Это будет один из первых робототехнических кластеров в России. До конца декабря будет готовы все документы для его создания. Кластер объединит 10 промышленных предприятий региона, в том числе компании "Андроидная техника" и "Биоморфные роботы".
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