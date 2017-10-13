В России значительно выросли оптовые цены на красную икру

По данным Рыбного союза, за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. тыс. рублей за килограмм. Цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.

К Новому году существенный рост ждет и розничные цены на деликатес, что может привести к снижению потребления красной икры, говорить исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Эксперты полагают, что давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей и политика компаний, которые выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России.