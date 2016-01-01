В российских аэропортах не будут вводить дополнительные меры безопасности

"Безопасность аэропортов обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом РФ, международной организацией ИКАО", — сказал Соколов. Он назвал требования "достаточно строгими, они соблюдаются всеми аэропортами", сообщает ТАСС. Кроме того, по словам Соколова, необходимые проверки проводятся регулярно.

Министр транспорта сделал эти заявления после трагедии в Сочи. Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, пишет bfm.ru.

26 декабря в России объявлен общенациональный траур.