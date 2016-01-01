В российских аэропортах не будут вводить дополнительные меры безопасности

59
Сегодня, 20:00.
Жизнь

В России нет необходимости принимать дополнительные антитеррористические меры в аэропортах РФ в связи с крушением Ту-154, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

Сочи, г. Адлер.
Сочи, г. Адлер. Фото: архив туристической компании "Авиафлот".

"Безопасность аэропортов обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом РФ, международной организацией ИКАО", — сказал Соколов. Он назвал требования "достаточно строгими, они соблюдаются всеми аэропортами", сообщает ТАСС. Кроме того, по словам Соколова, необходимые проверки проводятся регулярно.

Министр транспорта сделал эти заявления после трагедии в Сочи. Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, пишет bfm.ru.

26 декабря в России объявлен общенациональный траур.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров