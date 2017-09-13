В российских городах вновь эвакуируют людей из аэропортов, ТЦ из-за анонимных звонков

В Якутске эвакуирован аэропорт из-за анонимного звонка о взрывном устройстве. "Поступил анонимный звонок о взрывном устройстве в здании аэровокзала, после чего служба безопасности приняла все необходимые меры по эвакуации пассажиров и сотрудников, все люди выведены на безопасное расстояние",— цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта.
Неизвестные сообщили о взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Читы и Благовещенска, сообщает "Коммерсантъ".
"В сообщениях указывались здание правительства, администрации города, вокзал, торговые центры, городские школы. Во все указанные места выехали экстренные службы, была проведена эвакуация, помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены",— рассказали в УФСБ по Хабаровскому краю.
В Петропавловске-Камчатском после анонимных звонков были эвакуированы мэрия и несколько школ.
В экстренные службы Иркутска также поступают звонки о минировании. "Неизвестные звонят и сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, транспортных предприятиях, в том числе аэропорту. По всем звонкам идут проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено",— сообщает "Интерфакс".
В Саратове по тревоге эвакуировано здание городской администрации и думы.
В России 12 сентября произошел всплеск телефонного терроризма. Были заминированы объекты социальной инфраструктуры во всех уголках страны, пишет ura.ru.
До сих пор идет подсчет "лжеминирований". По предварительным данным цифра превысила 200.
Звонки с заявлениями о "минировании различных объектов в 14 российских регионах (по предварительным данным) поступали 12 сентября и организованы "Кибервойсками Украины", сообщили "КП" источники в силовых структурах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.