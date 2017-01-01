В российском посольстве в Анкаре отреагировали на "снимок года" World Press Photo

"Выбор жюри World Press Photo обескураживает. Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима", говорится в сообщении.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Бурхан Озбилиджи победил в конкурсе World Press Photo-2017 с фото застреленного в Анкаре Карлова и его убийцы, размахивающего пистолетом.

Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок "невероятно жесткой новостной фотографией", пишет РИА Новости.

Справка

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности.

В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".