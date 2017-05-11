В Ростовской области супруги похитили чужого ребёнка и подозреваются в убийстве приёмного сына

По данным следствия, 7 мая в Морозовске неизвестные выхватили трехлетнего мальчика из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика, после чего увезли его на автомобиле. По данному факту возбудили уголовное дело и уже на следующий день по подозрению в похищении ребенка задержали семейную пару — 48-летнего жителя Волгоградской области и его 47-летнюю супругу. Оба арестованы. Похитители уверяют, что "им просто понравился трехлетний малыш", и они, решив, что он "бесхозный", забрали мальчика себе.

При выяснении обстоятельств случившегося стало известно, что похитители воспитывают пятерых несовершеннолетних детей, четверо из которых являются приемными. В сентябре 2016 года один из приемных детей бесследно исчез. Четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. Опекуны не обратились в правоохранительные органы, но исправно получали выплаты на ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие полагает, что исчезновение мальчика носит криминальный характер. Подозрения пали на опекунов. На месте предполагаемого захоронения ребенка работает следственно-оперативная группа. Опекуны, получая деньги на погибшего малыша, понимали, что рано или поздно про ребенка спросят, и искали, где бы украсть похожего. У приемной матери также была версия, что маленький мальчик обварился и умер, сообщает РГ.

СКР также возбудил дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в эту семью. По данным следствия, они не проверяли условия жизни детей и не заметили длительного отсутствия одного из детей. В настоящее время всех приемных детей семейной пары изъяли, их дальнейшую судьбу определят органы власти.