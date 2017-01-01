В "Росводоканал Барнаул" подвели итоги 2016 года

В 2016 году снизились показатели аварийности по сравнению с 2015 годом: на сетях водоснабжения – на 14,4%, водоотведения – на 16,9%. Этому способствовала работа по установке воздушных клапанов, регуляторов давления, перекладке сетей. Кроме того, в 2016 году предприятие приобрело новую каналопромывочную машину, что позволило промыть большее количество трубопроводов.

В прошлом году из Оби было поднято более 53 млн. куб. м воды, что на 5% меньше, чем в 2015 году. На снижение объемов повлияла работа предприятия по оптимизации работы сетей, снижению потерь, а также мероприятия по энергоресурсосбережению.

На предприятии велась постоянная работа по повышению надежности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения и водоотведения города. На эти цели было направлено 270 млн рублей. Было начато строительство напорного коллектора от распределительной насосной станции №1 на ул. Кулагина. Летом 2016 года было завершено строительство водовода протяженностью почти 900 м и сети канализации протяженностью 820 м для обеспечения услугами водоснабжения и водоотведения жителей кварталов 2009, 2009а и 2010. На объектах предприятия было установлено новое оборудование: на очистных сооружениях канализации №1 – распределительное устройство 6 кВт для повышения надежности очистки стоков; на 1-м речном водозаборе – новый насосный агрегат отечественного производства Delium D300-580A.

Еще один важный проект – улучшение качества водоснабжения в пригородных поселках г. Барнаула. В рамках этой работы в прошлом году часть жителей пос. Лебяжье были стали получать воду со станции обезжелезивания и деманганации, расположенной в пос. Южный.

Кроме того, увеличилось количество абонентов компании: осенью 2016 года был принят на обслуживание пос. Лесной (около 1 тыс. абонентов). В настоящий момент "Росводоканал Барнаул" обслуживает свыше 633 тыс. жителей краевой столицы. Для повышения качества услуг и удобства потребителей был открыт обновленный Центр обслуживания абонентов, внедрены новые услуги, например, поверка счетчиков, расширен список дополнительных услуг.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор:

Одной из наших задач является постоянное улучшение качества обслуживания. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наше взаимодействие с абонентами как можно более комфортным.

Как было отмечено на пресс-конференции, для водоканала по-прежнему актуальна проблема дебиторской задолженности потребителей. На 1 января 2017 года долги абонентов превысили 559 млн рублей. Одним из знаковых событий стало создание Ассоциации ресурсоснабжающих организаций, куда вошел "Росводоканал Барнаул". Задача объединения – консолидация усилий в работе с дебиторской задолженностью.

По словам генерального директора барнаульского водоканала, важный аспект в работе предприятия – это сотрудники. В прошлом году в компании была внедрена новая система оплаты труда, работники "Росводоканал Барнаул" успешно приняли участие в профессиональных конкурсах, часть – прошла дополнительное обучение.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор: