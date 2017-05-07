В РПЦ поддержали идею ограничить работу гипермаркетов в выходные

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал инициативу Совета Федерации по ограничению работы супермаркетов в воскресенье. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24", пишет "Интерфакс".
Митрополит считает, что шоппинг отбирает чересчур много времени у россиян. "Может быть, одна из причин, почему так много семей у нас разрушается, в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом", — сказал он.
Священнослужитель также отметил, что сотрудники крупных торговых сетей лишены полноценного выходного. "Здесь встает вопрос о тех людях, которые работают в этих организациях. Ведь у них нет возможности в воскресенье пойти в храм, они лишаются возможности в воскресенье побыть со своей семьей. И вот этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов", — заявил митрополит.
Он привел в пример западные страны, где ограничение работы магазинов по воскресеньям, по его мнению, "оказывает благотворное действие на людей". "Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи", — добавил митрополит.
Ранее стало известно, что в Совете Федерации закончена подготовка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в закон "О торговле", согласно которым супермаркеты перестают работать круглосуточно, по будням они будут открыты до 21.00 часа, в субботу — до 16.00, а в воскресенье — не будут работать вообще.
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