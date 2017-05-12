В РПЦ считают приговор для Соколовского "знаком милосердия"

При вынесении приговора Соколовскому, считает игумен, суд руководствовался "соображениями гуманности". "Мы надеемся, что этот человек все-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия — Бог", — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что "существуют разные пути исправления" и что "наша система исполнения наказаний далеко не всегда человека исправляет". "Для того чтобы исправиться, нужна свобода, а не ее лишение в некоторых случаях", — пояснил игумен.

Напомним, суд в Екатеринбурге признал Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств. В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства.

Ранее дьякон Андрей Кураев в беседе с Лайфом выразил мнение, что мимо Соколовского вообще следовало пройти, "как мимо дерьма".