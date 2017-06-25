В РПЦ выступили за изучение церковнославянского языка в школах

По его словам, это "важная составляющая" с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития, "даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма". Так Волков ответил на вопрос ведущего о том, что делать с церковнославянским языком, который не изучается, но на котором ведется богослужение.



В то же время Волков заметил, что, пройдя "ознакомительный курс", человек все равно потом "не сможет полностью разбирать" церковнославянский, используемый в богослужении. Он добавил, что часть духовной практики — это знакомство с "прекрасной поэтикой" церковнославянского языка".



Пресс-секретарь патриарха признался, что, "к сожалению, есть такие прихожане", которые "на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать, что значат какие-то церковнославянские слова и выражения, которые они слышат". "Они просто не обращают даже внимания, не интересуются", — заключил он, пишет РБК.