В Рубцовске бухгалтер детсада украла 0,6 млрд рублей

В Рубцовске главный бухгалтер дошкольного бюджетного учреждения похитила деньги в сумме более 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Женщина воспользовалась служебным положением.
Суд установил, что в должностные обязанности женщины входило формирование и отправка реестров на зачисление денежных средств на счета сотрудников учреждения. Обвиняемая, используя свое служебное положение, внесла ложные сведения в электронный реестр о якобы полагающихся ей к выплате деньгах за период 2012-2015 годов. В связи с эти она получила сумму, которая превышает 650 тыс. рублей.
Вину в совершении указанного преступления осужденная признала полностью, до вынесения приговора она возместила значительную часть материального ущерба.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно, с испытательным сроком 3 года на основании ст.73 УК РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.