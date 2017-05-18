В Рубцовске бухгалтер детсада украла 0,6 млрд рублей

Суд установил, что в должностные обязанности женщины входило формирование и отправка реестров на зачисление денежных средств на счета сотрудников учреждения. Обвиняемая, используя свое служебное положение, внесла ложные сведения в электронный реестр о якобы полагающихся ей к выплате деньгах за период 2012-2015 годов. В связи с эти она получила сумму, которая превышает 650 тыс. рублей.

Вину в совершении указанного преступления осужденная признала полностью, до вынесения приговора она возместила значительную часть материального ущерба.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно, с испытательным сроком 3 года на основании ст.73 УК РФ.