В Рубцовске директора комбината школьного питания обвинили во взятке

В Рубцовске Следственный комитет предъявил обвинение директору МУП "Комбинат школьного питания" в получении взятки в крупном размере и коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, с 2013 по 2015 год директор комбината школьного питания и его главный бухгалтер незаконно получили от представителей двух барнаульских фирм коммерческий подкуп в размере более 250 тысяч рублей. Они получили эти деньги за заключение договоров поставки продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары.
Кроме того с 2012 по 2017 год директор МУПа получила лично и через посредника от индивидуального предпринимателя взятку на сумму более 175 тысяч рублей, за действия в пользу него.
Сейчас обвиняемая находится под стражей. Расследование продолжается.
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