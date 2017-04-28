В Рубцовске директора комбината школьного питания обвинили во взятке

По версии следствия, с 2013 по 2015 год директор комбината школьного питания и его главный бухгалтер незаконно получили от представителей двух барнаульских фирм коммерческий подкуп в размере более 250 тысяч рублей. Они получили эти деньги за заключение договоров поставки продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары.

Кроме того с 2012 по 2017 год директор МУПа получила лично и через посредника от индивидуального предпринимателя взятку на сумму более 175 тысяч рублей, за действия в пользу него.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Расследование продолжается.