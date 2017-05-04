Видео. В Рубцовске грунтовые воды зашли с другой стороны

В Рубцовске началось подтопление пригородного посёлка Правобережный. Уровень воды в реке Алей остается выше критической отметки на 3 см. Жители поселка находятся в зоне риска.
Напомним, 7 апреля в результате активного снеготаяния и повышения уровня грунтовых вод в поселках Западный и Сад-город подтопило приусадебные участки и жилые дома. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС по АК, подтоплено более 80 частных жилых домов. Продолжаются работы по стабилизации ситуации. Функционируют два отводных канала для сброса талых и грунтовых вод в канал водооросительной системы.
Теперь же грунтовые воды подобрались к другому поселку, Павобережному. Оказаться отрезанными от большой земли жителям не грозит, но добираться до нее, возможно, скоро придется объездными путями — Алей начал размывать дороги.
Пропускная труба не справляется с потоком воды. К домам вода пока не подошла, жители своими силами соорудили дамбу. Другая дорога в город есть, но, по словам местных жителей, тогда путь выйдет на 20–25 км длиннее, сообщают "Вести Алтай". Левобережному городу Алей пока не угрожает.
Для оказания адресной помощи в городе работает 16 бригад. Всего в работе задействовано 260 человек, 74 единицы техники.
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