В Рубцовске ищут мужчину, вещи которого нашли у проруби

В тот же день его вещи нашли возле проруби на реке Алей, однако сам мужчина пропал.

Негрей Станислав Юрьевич

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Был одет: неизвестно.

Особые приметы: родинка у виска, усы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).