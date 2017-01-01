В Рубцовске ищут мужчину, вещи которого нашли у проруби

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Сегодня, 09:23.
Происшествия

В Рубцовске пропал 48-летний Негрей Станислав Юрьевич, сообщает "Лиза Алерт". Мужчина ушел из дома 16 февраля.

Прорубь.
Прорубь. Фото: СС0.

В тот же день его вещи нашли возле проруби на реке Алей, однако сам мужчина пропал.

Негрей Станислав Юрьевич.
Негрей Станислав Юрьевич
Ориентировка:

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Был одет: неизвестно.

Особые приметы: родинка у виска, усы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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