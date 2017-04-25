В Рубцовске квартирант убил 78-летнего хозяина и поджёг его дом

По версии следствия, 21 марта 2017 года в одном из частных домов Рубцовска между престарелым хозяином дома и его постояльцем произошла ссора, в ходе которой пенсионер выгнал из дома дебоширившего квартиранта.

Разозлившись, обвиняемый решил выманить обидчика из дома и поджег его жилище. Вышедшему на улицу хозяину он нанес несколько смертельных ранений ножом. После этого он опустил тело потерпевшего в подпол, затушил пламя и лег спать. Однако спустя несколько часов обвиняемого и его сожительницу разбудили пожарные, которые приехали тушить разгоревшийся огонь.

О совершенном убийстве 37-летний мужчина промолчал, солгав соседям, что старик уехал к родственникам. Однако через несколько дней бдительные соседи, озабоченные длительным отсутствием хозяина дома, разыскали на пепелище его тело.

Сейчас постояльца задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.