В Рубцовске во время ремонта теплотрассы обнаружили мину

Вчера, 22 июля, в Рубцовске при ремонте теплотрассы около дома по ул. Октябрьская, 147 обнаружили мину. Из-за этого на некоторое время перекрыли движение, сообщается в сообществе "Инцидент.Рубцовск".
В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Сергей Гусев, vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Михаил Кирюшкин,vk.com/typical_rubcovsk_city.
В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Михаил Кирюшкин, vk.com/typical_rubcovsk_city.
По данным сотрудника ДПС, при прокладке труб обнаружили мину советских времён, сообщает сообщество "Типичный Рубцовск". Она находилась в земле на участке от детского парка до остановки площадь им. В.И. Ленина. После обнаружения мины на место приехали сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.
Очевидцы предполагают, что мина была утеряна при транспортировки с одного из заводов города во время Великой Отечественной войны.
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