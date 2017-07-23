В Рубцовске во время ремонта теплотрассы обнаружили мину

В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Сергей Гусев, vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Михаил Кирюшкин,vk.com/typical_rubcovsk_city. В Рубцовске обнаружили мину. Фото: Михаил Кирюшкин, vk.com/typical_rubcovsk_city.

По данным сотрудника ДПС, при прокладке труб обнаружили мину советских времён, сообщает сообщество "Типичный Рубцовск". Она находилась в земле на участке от детского парка до остановки площадь им. В.И. Ленина. После обнаружения мины на место приехали сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.

Очевидцы предполагают, что мина была утеряна при транспортировки с одного из заводов города во время Великой Отечественной войны.