В Румынии произошло землетрясение, которое ощутили украинские жители

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его ощутили и жители всей Украины, сообщает портал "Вести".
Толчки были зафиксированы 28 декабря в 1.20 в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра, сообщает Геологическая служба США. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры. Но сильнее всего качало в Одессе.
По словам очевидцев, заметнее всего земные толчки были для жителей высотных домов — качались люстры, открывались и закрывались двери, звякала посуда и так далее. Продолжались толчки примерно 10-15 секунд, пишет bfm.ru.
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