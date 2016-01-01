В Румынии произошло землетрясение, которое ощутили украинские жители

Толчки были зафиксированы 28 декабря в 1.20 в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра, сообщает Геологическая служба США. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры. Но сильнее всего качало в Одессе.

По словам очевидцев, заметнее всего земные толчки были для жителей высотных домов — качались люстры, открывались и закрывались двери, звякала посуда и так далее. Продолжались толчки примерно 10-15 секунд, пишет bfm.ru.