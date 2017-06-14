В Самаре на Дне России перепутали имя первого космонавта

В Самаре организаторы концерта в честь Дня России перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина, назвав его Алексеем.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил местный житель Евгений Разин, пишет РИА Новости.
"Как интересно-то! А мы столько лет думали, что Юра", — прокомментировал он слайд с подписью "Алексей Гагарин".
Темой концерта стала "деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира". Изображение с ошибкой оставалось на экране порядка двух минут.
Сообщается, что на набережную Волги, где разместили основную сцену, пришло несколько тысяч человек. Празднование Дня России завершилось выступлением звезд эстрады и праздничным салютом, пишет aex.ru.
"Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочеты случаются из-за больших объемов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила", — прокомментировали инцидент kp.ru организаторы праздника.
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