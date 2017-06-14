В Самаре на Дне России перепутали имя первого космонавта

Об этом на своей странице в Instagram сообщил местный житель Евгений Разин, пишет РИА Новости.

"Как интересно-то! А мы столько лет думали, что Юра", — прокомментировал он слайд с подписью "Алексей Гагарин".

Темой концерта стала "деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира". Изображение с ошибкой оставалось на экране порядка двух минут.



Сообщается, что на набережную Волги, где разместили основную сцену, пришло несколько тысяч человек. Празднование Дня России завершилось выступлением звезд эстрады и праздничным салютом, пишет aex.ru.

"Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочеты случаются из-за больших объемов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила", — прокомментировали инцидент kp.ru организаторы праздника.