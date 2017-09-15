В "самом алтайском" районе края сменится опытный глава администрации

Виктор Коршунов возглавляет администрацию Алтайского района с 1997 года. Он четыре раза избирался на всенародных выборах и еще один раз (в 2012 году) был назначен депутатами. Он пояснил altapress.ru, что давно принял решение уходить.

Виктор Коршунов,

глава администрации Алтайского района:

Я 20 лет проработал, и в этом году 11 октября мне будет 70 лет. Я же не вечен, правда?

В этом году "Единая Россия" выдвинула Коршунова в депутаты Алтайского районного собрания. В выборах он участвовал. Но проиграл их. На округе победителями стали самовыдвиженцы: замдиректора местной фирмы "Бруно" 23-летний Яков Бруннер и главный инженер филиала "Юго-Восточное ДРСУ" 30-летний Павел Михалев (округ двухмандатный).

В целом из 19 выдвинутых кандидатов "Единая Россия" провела в райсобрание восьмерых, по данным ГАС "Выборы". Но глава администрации говорит, что его сторонников в представительном органе 12 (на 19 депутатских мест).

Виктор Коршунов пояснил, что шансов выиграть на этом округе было очень мало, но перед ним стояла другая задача — провести в райсобрание максимум своих сторонников. Он считает ее решенной.

Кроме того, собеседник сообщил, что подготовил себе замену.

Виктор Коршунов,

глава администрации Алтайского района:

Не просто так: работал, работал и ушел, а вы что хотите, то и делайте. Я планомерно готовил себе замену. Есть человек подготовленный: Черепанов Сергей Васильевич. Он проработал со мной 14 лет. Культуру возглавлял, образование. Бюджетную сферу он знает прекрасно.

Глава администрации рассказал, что кандидатура Сергея Черепанова согласована с администрацией края. Конкурс должны будут объявить депутаты на своей первой сессии, которая состоится 21 сентября. Вероятно, новый глава будет назначен депутатами в конце года.

Сейчас Черепанов — замглавы администрации Алтайского района и председатель комитета по образованию и делам молодежи. Он родился 22 января 1956 года в селе Алтайское. В 1977 году окончил Бийский государственный педагогический институт по специальности "учитель физики". В администрации района работает с апреля 2004 года.

А сам Виктор Коршунов, уйдя на пенсию, намерен занимать, по его словам, как и прежде, активную жизненную позицию. И консультировать тех, кто к нему обратится за советом.