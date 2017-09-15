В "самом алтайском" районе края сменится опытный глава администрации

Глава администрации Алтайского района Виктор Коршунов, проработавший в этой должности 20 лет, больше не будет на нее претендовать. Эту информацию он подтвердил altapress.ru. Конкурс на замещение должности главы района должны будут объявить избранные 10 сентября депутаты, и, по словам главы администрации, преемника себе он подготовил.
Виктор Коршунов возглавляет администрацию Алтайского района с 1997 года. Он четыре раза избирался на всенародных выборах и еще один раз (в 2012 году) был назначен депутатами. Он пояснил altapress.ru, что давно принял решение уходить.
Виктор Коршунов,
глава администрации Алтайского района:
Я 20 лет проработал, и в этом году 11 октября мне будет 70 лет. Я же не вечен, правда?
В этом году "Единая Россия" выдвинула Коршунова в депутаты Алтайского районного собрания. В выборах он участвовал. Но проиграл их. На округе победителями стали самовыдвиженцы: замдиректора местной фирмы "Бруно" 23-летний Яков Бруннер и главный инженер филиала "Юго-Восточное ДРСУ" 30-летний Павел Михалев (округ двухмандатный).
В целом из 19 выдвинутых кандидатов "Единая Россия" провела в райсобрание восьмерых, по данным ГАС "Выборы". Но глава администрации говорит, что его сторонников в представительном органе 12 (на 19 депутатских мест).
Виктор Коршунов пояснил, что шансов выиграть на этом округе было очень мало, но перед ним стояла другая задача — провести в райсобрание максимум своих сторонников. Он считает ее решенной.
Кроме того, собеседник сообщил, что подготовил себе замену.
Виктор Коршунов,
глава администрации Алтайского района:
Не просто так: работал, работал и ушел, а вы что хотите, то и делайте. Я планомерно готовил себе замену. Есть человек подготовленный: Черепанов Сергей Васильевич. Он проработал со мной 14 лет. Культуру возглавлял, образование. Бюджетную сферу он знает прекрасно.
Глава администрации рассказал, что кандидатура Сергея Черепанова согласована с администрацией края. Конкурс должны будут объявить депутаты на своей первой сессии, которая состоится 21 сентября. Вероятно, новый глава будет назначен депутатами в конце года.
Сейчас Черепанов — замглавы администрации Алтайского района и председатель комитета по образованию и делам молодежи. Он родился 22 января 1956 года в селе Алтайское. В 1977 году окончил Бийский государственный педагогический институт по специальности "учитель физики". В администрации района работает с апреля 2004 года.
А сам Виктор Коршунов, уйдя на пенсию, намерен занимать, по его словам, как и прежде, активную жизненную позицию. И консультировать тех, кто к нему обратится за советом.
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