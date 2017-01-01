В Санкт-Петербурге беременная школьница сбежала из детской больницы

Беременная девятиклассница самовольно покинула отделение Детской больницы №5 имени Филатова, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Предварительно, 15-летняя школьница была госпитализирована вечером 19 февраля с угрозой выкидыша на раннем сроке беременности.
В настоящее время местонахождение несовершеннолетней неизвестно.
По информации издания, школьница состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, она неоднократно уходила из дома, пишет "Росбалт".
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