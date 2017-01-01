В Санкт-Петербурге беременная школьница сбежала из детской больницы

Предварительно, 15-летняя школьница была госпитализирована вечером 19 февраля с угрозой выкидыша на раннем сроке беременности.

В настоящее время местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

По информации издания, школьница состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, она неоднократно уходила из дома, пишет "Росбалт".