В Санкт-Петербурге бурят откусил часть уха своей подруге

Ночью 24 декабря в доме 5 по улице Сердобольской между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого бурят откусил подруге часть правого уха и избил ее. Пострадавшая вырвалась из квартиры и обратилась в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Мужчина жил в Петербурге без регистрации. Ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшая госпитализирована, пишет "Росбалт".