В Санкт-Петербурге бурят откусил часть уха своей подруге

В Санкт-Петербурге был задержан 38-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в причинении вреда здоровью своей 37-летней сожительнице.
Ночью 24 декабря в доме 5 по улице Сердобольской между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого бурят откусил подруге часть правого уха и избил ее. Пострадавшая вырвалась из квартиры и обратилась в полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Мужчина жил в Петербурге без регистрации. Ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшая госпитализирована, пишет "Росбалт".
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