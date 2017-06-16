В Санкт-Петербурге нашли задушенного младенца и его бабушку с перерезанными венами

16 июня на территории Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге спасатели нашли пропавшую накануне вечером женщину с месячной внучкой.
Ребенок был мертв, а его бабушка доставлена в больницу с большой кровопотерей и переохлаждением.
По данным телеканала "360", младенец погиб от удушения, а женщина пыталась вскрыть себе вены, но на момент прихода спасателей была жива.
Вечером 15 июня в полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина, который заявил, что во время прогулки пропали его теща и дочь. Сразу после этого была организована спасательная операция, в которой приняли участие более 400 человек и 27 единиц техники, включая беспилотники. Пропавших нашли в 2 километрах от брошенной коляски.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет ura.ru.
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