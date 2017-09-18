В Санкт-Петербурге за пытки задержан весь состав уголовного розыска райотдела полиции

В СИЗО отправлены бывший замначальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артем Морозов и оперативник того же отдела Сергей Котенко. Оба отправлены в "Кресты" сроком до 27 сентября. Свою вину они не признают.

По версии следствия, в апреле арестованный Артем Морозов вместе с бывшим оперативником Андреем Барашковым и сотрудником угрозыска райотдела Сергеем Котенко пришли к 26-летнему петербуржцу Алексею Чепелину, чтобы его задержать. Причина — уголовное дело по статье "хранение и сбыт наркотиков". Чепелин сопротивлялся, ему разбили очки, а он выбил зуб полицейскому. Все задокументировано.

Прошло пять месяцев, и теперь следствие уверено, что в отделе парня избивали, издевались над ним, жгли ноздри. Спустя месяц, уверены следователи, Артем Морозов опять же вместе с Котенко и теперь уже с оперуполномоченным Ипатовым выбивали показания из охранника букмекерской конторы. Мужчину, обливая кипятком, якобы заставляли признаться в скупке заведомо украденного имущества, но не получилось. Охранника отпустили, пишет bfm.ru.

К Морозову с Котенко в Невский райсуд пришла внушительна группа поддержки. Примерно 23 человека — все полицейские, пишет "Фонтанка". В коридоре они активно обсуждали, что ныне арестованные коллеги — люди грамотные, хорошие, а сотрудники ФСБ и СКР — не очень.

Евгений Вышенков,

замдиректора Агентства журналистских расследований, совладелец интернет-газеты "Фонтанка.ру":

Моя версия следующая: на территории Невского района Петербурга находится букмекерская контора "Гринбет". Она достаточно известна, легальна, в середине мая этого года в этой конторе было задержание как раз. Оперативники 70-го отдела достаточно агрессивно задерживали одного красавца, которого подозревали в скупке краденого. Задерживали с боем, поломали там компьютер, потом претензии какие-то были друг к другу. По моей версии, за этим "Гринбетом" стоят какие-то правоохранители, которые должны, наверно, отрабатывать свои услуги. А чтобы наказывать какое-либо должностное лицо, либо ты имеешь доверительные отношения и разговариваешь с человеком понятийно: слушай, старина, давай договоримся, не важно, кто там, я — журналист, он, допустим, сотрудник ФСБ, но мы можем попить кофе и понимаем, что это не выйдет за пределы этого кафе. Либо нужно предъявлять какие-то претензии совершенно официально. Есть такое великое дело некоего подозреваемого в наркотиках, которое было в конце апреля, вдруг вспыхнуло таким шикарным образом. Такое впечатление, что они детей ели.

Также бывшие сотрудники органов подозреваются в порче имущества букмекерской конторы, паспортов работников данного учреждения, издевательствах над охранником, от которого они требовали дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем, пишет "Росбалт".