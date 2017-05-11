В Санкт-Петербурге женщину заперли в квартире и насиловали на протяжении четырех дней

В полицию обратилась пожилая женщина и рассказала, что вечером 6 мая ее дочь ушла в гости к своему знакомому и не вернулась. В дом мужчины 9 мая был направлен наряд вневедомственной охраны. Позвонив в квартиру, полицейские услышали звук шагов и женские крики о помощи. Сотрудники Росгвардии выломали дверь и задержали в прихожей мужчину, ведущего себя агрессивно.

В квартире была обнаружена пропавшая женщина. На ее теле имелись следы побоев. Она рассказала, что задержанный удерживал ее в жилище и регулярно насиловал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был ранее неоднократно судим, пишет "Росбалт".