В Санкт-Петербурге женщину заперли в квартире и насиловали на протяжении четырех дней

В Санкт-Петербурге 31-летнюю женщину четыре дня удерживали в квартире и насиловали.
В полицию обратилась пожилая женщина и рассказала, что вечером 6 мая ее дочь ушла в гости к своему знакомому и не вернулась. В дом мужчины 9 мая был направлен наряд вневедомственной охраны. Позвонив в квартиру, полицейские услышали звук шагов и женские крики о помощи. Сотрудники Росгвардии выломали дверь и задержали в прихожей мужчину, ведущего себя агрессивно.
В квартире была обнаружена пропавшая женщина. На ее теле имелись следы побоев. Она рассказала, что задержанный удерживал ее в жилище и регулярно насиловал.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был ранее неоднократно судим, пишет "Росбалт".
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