В Саратове Александр Розенбаум сломал три ребра

Певец получил травму на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 ребер). В этой связи концерт в Волгограде переносится на 23 мая.

Российский певец, поэт и композитор Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Он начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии — вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. За время сольной карьеры он выпустил более 30 альбомов. Среди наиболее известных песен Розенбаума — "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке", пишет bfm.ru.

Годом ранее Александр Розенбаумбыл госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Из-за этого пропустил премьеру спектакля "Неужели это было", основанного на его песнях. Тогда состояние исполнителя ухудшилось после поездки 23 февраля на авиабазу Хмеймим в Сирии.