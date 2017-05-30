В Саратовской области рухнул военный Ан-26 с курсантами на борту

Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа госпитализированы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Самолет — учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщают РИА Новости.

"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей. Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны", — говорится в сообщении.