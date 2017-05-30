В Саратовской области рухнул военный Ан-26 с курсантами на борту

30 мая в 05.40 местного времени самолёт Ан-26 с курсантами на борту совершал плановый тренировочный полет. При заходе самолета на посадку произошла нештатная ситуация, сообщается на сайте правительства Саратовской области.
Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа госпитализированы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Самолет — учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщают РИА Новости.
"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей. Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны", — говорится в сообщении.
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